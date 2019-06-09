Модель из России назвала лучшие страны для обнаженных фотосессий

Светлана Реус известна своими фотографиями в стиле ню из разных уголков мира.

Россиянка говорит, что путешествия стали ее зависимостью в 2010 году. Светлана уже побывала в 48 странах, где раздевалась догола в красивых местах. В настоящее время Реус живет в Греции из-за ее мягкого климата. Девушка работает менеджером по информационным технологиям. Пикантные фотосессии модели делает только ее муж, пишет Cosmopolitan.

"Природа вдохновляет меня позировать обнаженной. Я тщательно подбираю сюжеты, чтобы они выглядели художественно, но не вульгарно", – пояснила Светлана.

Она заявила, что лучшим местом для красивых голых съемок является Исландия.

"Я позировала голой на бескрайних люпиновых полях с захватывающим дух видом на горы,затем перед скрытым от глаз водопадом, окруженным невероятным зеленым цветом", – рассказала россиянка.

По словам Реус, последующие места для фотосессий без одежды занимают Танзания и Южная Африка.

Светлана называет себя в соцсетях Lighty Light. За ее жизнью уже наблюдают 24 тысячи поклонников в Instagram.