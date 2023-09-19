Модельная библиотека в Беломорске готовится встречать детей и взрослых

Торжественное открытие современного пространства для детей и взрослых состоится 2 октября.

Центральная районная библиотека Беломорска готовится к открытию, рассказали в пресс-службе правительства Карелии 20 сентября.

На базе здания бывшего райкома 1968 года постройки создали модельную библиотеку в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик побывал в новом современном пространстве для детей и взрослых и высоко оценил качество выполненных работ.

Программу по привлечению молодежи к чтению инициировал президент России Владимир Путин. Отремонтированные помещения премьер-министр осмотрел вместе с и. о. главы Беломорского района Ольгой Александровой.

В библиотеке создали комфортные условия для детей и взрослых, в оформлении помещений использовали этнокультурные элементы из истории Поморья.

Это не только петроглифы в современном дизайне: благодаря сотрудничеству руководства библиотеки с карельскими, а также российскими художниками, гостившими на Белом море, помещения украшают многочисленные картины. Создали целую галерею живописи с эпизодами из жизни поморов и суровой северной природой, которая будет интересна как местным жителям, так и туристам.

Культурное пространство оборудовали всей необходимой мебелью, стильными посадочными модулями, обустроили небольшой зал с проектором, установили интерактивный экран.

Помимо книг, среди которых особое место занимает экспозиция о карельской и поморской истории, в библиотеке есть центр для юных блогеров. Приобрели настольные игры, камеру, хромакей, шлем виртуальной реальности, мощный компьютер и другую технику.

Ожидается, что учреждение станет точкой притяжения для детей, молодежи и взрослых. Местные жители проявляют высокий интерес даже до официального открытия и помогают настраивать технику и программное обеспечение.

Как подчеркнули в источнике, ремонт и закупка всего оборудования стоила около 10 млн рублей. Александр Чепик высоко оценил выполненные работы.

«Ремонт сделан качественно и со вкусом, несмотря на ограниченный бюджет. Средства распределены грамотно, такую работу можно и нужно ставить в пример, — отметил Премьер-министр. — Условия созданы для самых разных возрастов — здесь будет интересно проводить свободное время детям и подросткам, молодым и пожилым людям».