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Модернизация Питкярантского целлюлозного завода позволит увеличить выработку продукции до 130 тыс. тонн в год

Новости. Экономика
11:28, 02 Июня 2021
фото: © правительство Карелии

На полях Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии, Сбербанком, ООО «Андритц» и ООО «РК-Гранд».

Подписанный сегодня, 2 июня, документ предполагает взаимодействие сторон соглашения при модернизации производства целлюлозы на Питкярантском целлюлозном заводе. При этом планируется увеличить выработку продукции до 130 тыс. тонн в год. Сотрудничество предусматривает внедрение современных технологий и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Инвестиции в проект составят порядка 1,4 млрд рублей. Санкт-Петербургская фирма ООО «Андритц» будет поставлять в Питкяранту необходимое для модернизации завода оборудование, отвечающее современным мировым технологиям производства целлюлозы, сообщили в правительстве республики.

После церемонии подписания Соглашения глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что этот проект значим для Карелии в части инвестирования в экономику республики и создания современного производства в соответствии с современными российскими и международными требованиями по экологии:

- В рамках реализуемого инвестпроекта, направленного на увеличение выпуска целлюлозы, ООО «РК-Гранд» намерено внедрить новые, самые современные производственные технологии для повышения производительности труда, снижения экологической нагрузки и улучшения качества производимой продукции.  Также для нас важно развитие глубокой переработки древесины, увеличение налоговых отчислений и создание новых рабочих мест. Этот проект – не только новый этап в развитии целлюлозной промышленности, а общие инвестиции в реализацию проекта составят 2, 5 млрд рублей, но и вклад в развитие города Питкяранта. В этом году отмечается 100-летие целлюлозного завода, и республика вкладывает значительные средства в инфраструктуру города, и эта работа также идёт во взаимодействии с заводом, который ведёт активную работу по развитию социальной сферы Питкяранты.

Сегодня целлюлозный завод выпускает три группы марок хвойной сульфатной небеленой целлюлозы, которая имеет широкое применение в разных отраслях промышленности, объем производства составляет около 110 тысяч тонн в год. Предприятие занимает прочные позиции на рынке производителей небеленой целлюлозы, на его долю приходится около 20 % специальных марок на мировом рынке. География поставок охватывает более чем 25 стран мира, в число которых входят Китай, Индия, Таиланд, Турция, Бразилия, Украина, Финляндия, Бельгия, Корея, Индонезия.

В настоящее время на предприятии принята программа модернизации производства, которая направлена на его развитие в современных условиях: техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей, повышение качества выпускаемой продукции, улучшение условий труда работников. В этом году дан старт долгосрочному проекту – строительству древесно-подготовительного цеха. В отличие от модернизации уже имеющегося оборудования, введение в эксплуатацию абсолютно нового цеха – это масштабный и экономически емкий проект, который позволит увеличить выработку продукции до 130 тысяч тонн в год и повысить её конкурентоспособность, а также обеспечит повышение энергетической эффективности производства и его экологической безопасности.

Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо подчеркнул:

- Карелия – это заповедный край с огромным производственным потенциалом. И одна из наших общих задач – сделать всё возможное для сохранения этой природной жемчужины, при этом способствуя эффективной работе имеющихся бизнес-мощностей и созданию новых экологичных площадок. В рамках соглашения мы со своей стороны готовы оказывать консультационную поддержку по ESG-повестке и инвестировать в улучшение экологической составляющей не только отдельных отраслей, но и региона в целом.

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