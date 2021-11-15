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Модернизация сетей на улице Шотмана в Петрозаводске продолжается

Новости. Общество
12:46, 18 Ноября 2021
фото: © АО «ПКС-Тепловые сети»

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АО «ПКС-Тепловые сети» продолжает работы по переключению на постоянный трубопровод жителей в районе улицы Шотмана.

Недавно переврезки на магистрали делали на улицах Шотмана, Московской, Мурманской, Разина, Краснофлотской и Первомайском проспекте.

Сегодня работы будут проводить в противоположном направлении. Под отключение попадают следующие адреса:

Ул. Шотмана, д. 32, 34, 34д, 34г, 34в, 34а, 36, 36а, 38, 38а

Пр. Первомайский, д. 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31а, 31

Ул. Железнодорожная д. 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б

Пр. Первомайский/ул. Железнодорожная 19/2

Предварительное время завершения подключения — 19.00.

Модернизация трубопровода необходима для бесперебойной подачи горячей воды в дома, в зимний период это поможет избежать массовых отключений.

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