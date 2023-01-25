Модернизацию одного из флагманов промышленности Карелии отложили из-за западных санкций

Компания «РК-Гранд» в 2022 году не смогла провести второй этап модернизации целлюлозного завода в Питкяранте из-за срыва поставок западного оборудования.

Об этом сообщил сегодня министр экономического развития республики Олег Ермолаев на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Питкярантского райоа.

По его словам, компания, с которой был заключен договор на поставки оборудования, отказалась выполнять свои обязательства после введения западных санкций в 2022 году. Стоимость этого этапа модернизации оценивалась в 1,6 млрд рублей.

«Сейчас ведется поиск иного оборудования, либо иных технических решений по завершению этого этапа инвестиционного проекта. Уже в марте планируется выезд в Китай представителей компании для изучения того оборудования, которое производят в Китае, но рассматриваются и иные варианты модернизации», — сказал Ермолаев.

По его словам, «РК-Гранд» планирует провести модернизацию в 2023 году, что позволит увеличить производство целлюлозы.