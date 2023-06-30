Модернизацию сетей водоснабжения одного из районов Петрозаводска обсудят в мэрии города

Названа тема традиционной планерки в администрации Петрозаводска в ближайший понедельник.

В мэрии карельской столицы назвали тему ближайшей планерки — ею будет модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения Октябрьского района.

На планерном совещании 3 июля выступит заместитель технического директора АО «ПКС-Водоканал» Арсений Анохов.

Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна в интернете на официальном паблике городской администрации.