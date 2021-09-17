Реклама
Как в Карелии прошел первый день голосования (ВИДЕО)
17.09.2021 21:02
Голосование на выборах в Карелии организовано с повышенными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности
17.09.2021 16:04
Благодаря молодежи Петрозаводск расцветает (ВИДЕО)
16.09.2021 23:27

Модный журнал признал олимпийского чемпиона из Карелии мужчиной года

Новости. Общество
13:27, 18 Сентября 2021
фото: GQ.RU

Новости партнеров

Тхэквондист Владислав Ларин – в числе победителей премии «GQ Мужчины года» 2021.

 

Журнал GQ Russia объявил победителей 2021 года в различных номинациях. «Спортсменами года» стали пять российских молодых людей, которые завоевали «золото» на Олимпийских играх в Токио. Это Альберт Батыргазиев, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Евгений Рылов, Никита Нагорный.

«Российский спорт в последние годы оказался в сложном положении из-за череды скандалов. Изначально казалось, что отсутствие флага и гимна сделает наших олимпийцев в Токио только слабее. Но этот фактор придал атлетам дополнительную мотивацию. В очередной непростой год GQ чествует тех, кто помог нам снова научиться радоваться и верить в российский спорт» , - отметили организаторы премии GQ.

Напомним, тхэквондист из Карелии Владислав Ларин является победителем Олимпийских игр в Токио. Ранее сообщалось, победитель Олимпийских игр в Токио Владислав Ларин получил государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей, от училища олимпийского резерва в Кондопоге — 500 тысяч рублей, а также Олимпийский комитет вручил чемпиону в подарок за победу дорогую иномарку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-09-18 14:55:57
Почему нет? Приятный парень.
Кирюха непутёвый
2021-09-18 13:44:04
Так у нас и губернатор секс символом был когда то .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 21:40
Стало известно о смерти актера сериалов «Интерны» и «Глухарь»
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков

Чтиво

15.09.2021 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»