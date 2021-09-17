Модный журнал признал олимпийского чемпиона из Карелии мужчиной года

Тхэквондист Владислав Ларин – в числе победителей премии «GQ Мужчины года» 2021.

Журнал GQ Russia объявил победителей 2021 года в различных номинациях. «Спортсменами года» стали пять российских молодых людей, которые завоевали «золото» на Олимпийских играх в Токио. Это Альберт Батыргазиев, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Евгений Рылов, Никита Нагорный.

«Российский спорт в последние годы оказался в сложном положении из-за череды скандалов. Изначально казалось, что отсутствие флага и гимна сделает наших олимпийцев в Токио только слабее. Но этот фактор придал атлетам дополнительную мотивацию. В очередной непростой год GQ чествует тех, кто помог нам снова научиться радоваться и верить в российский спорт» , - отметили организаторы премии GQ.

Напомним, тхэквондист из Карелии Владислав Ларин является победителем Олимпийских игр в Токио. Ранее сообщалось, победитель Олимпийских игр в Токио Владислав Ларин получил государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей, от училища олимпийского резерва в Кондопоге — 500 тысяч рублей, а также Олимпийский комитет вручил чемпиону в подарок за победу дорогую иномарку.