Могучие вандалы в Петрозаводске сбросили тяжелые урны в реку (ФОТО)

Глава карельской столицы показал последствия вандализма в парке «Ямка» в центре города.

Владимир Любарский написал на своей странице в соцсети пост, посвященный поддержке чистоты в городе. Главная мысль, которую градоначальник постарался донести до петрозаводчан — город в порядке необходимо поддерживать всем.

«Начну с последнего и не буду долго на личном примере останавливаться. Не считаю его чем-то выдающимся. Но если в ходе утренней поездки на велосипеде вижу вызывающую картину — лежащую на убранной территории какую-то упаковку или пакет — не стесняюсь подобрать и отнести в урну, даже если для этого нужно слезть с велосипеда, — написал глава Петрозаводска. — Никого не призываю поступать именно так, но если мы во всем будем полагаться исключительно на коммунальные службы, и если каждый будет думать о том, что его город заканчивается, как только он выходит за пределы своей квартиры, а дальше все становится чужое и ничье, то так мы далеко не уйдем».

При этом Владимир Любарский, говоря о необходимости штрафов, дал понять, что не считает их универсальным решением проблемы.

Наконец, глава Петрозаводска привел в пример пост своей коллеги, обнаружившей в парке «Ямка» тяжелые урны, которые кто-то скинул в реку Лососинку. Вскоре подъемом урн занялись работники мобильной бригады.

«В итоге две урны извлечены из реки и возвращены на свое место. Но хочется посмотреть на людей, которым не лень было тащить тяжелые бетонные конструкции и бросать их с обрыва», — заметил Владимир Любарский.