«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»

В Петрозаводске открылась выставка работ фотохудожника Юлии Утышевой.

В Петрозаводске вечером 21 апреля открывается выставка работ фотохудожника Юлии Утышевой, которую многие в карельской столице знают как руководителя Академии фотографии и мастерской «Фотоглаз/Photoglass». Новая экспозиция в медиа-центре «Vыход» называется «Сакральная геометрика», а в черно-белых пейзажах запечатлены городские кварталы, старинные поморские и вепсские деревни, небеса и деревья.

«Столица на Онего» оказалась одним из первых посетителей выставки и поговорила с ее автором перед самым вернисажем.

Юлия рассказала о работах и раскрыла секрет их создания.

Почему выставка называется «Сакральная геометрика» и что тако цианотипия, читайте здесь.