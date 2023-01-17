«Моя петрозаводская история закончилась»: блогер Наталья Ермолина вновь покинула Карелию

Журналист и блогер Наталья Ермолина сообщила, что получила новый паспорт и уехала из России.

Петрозаводская журналист, блогер, создатель Agriculture club Наталья Ермолина рассказала в соцсети о том, что навсегда покинула страну.



«Грустно это отмечать, но моя петрозаводская история закончилась. Я получила новый паспорт и уехала из города и из страны окончательно.



Люди, с которыми у меня за три десятилетия жизни, роста и развития сложились теплые и любовные отношения, и так остаются со мной: в проектах, связях, переписке.



За то время, что я приехала в город после института с годовалым сыном 30 лет назад, я стала востребованным журналистом, затем активисткой и арт-менеджером, создала много полезных и классных проектов, которые сама люблю. Потому что делала их не одна, потому что горожане их приняли. Многие живут и процветают до сих пор», - написала Ермолина.



В частности, она объяснила причины отъезда.



«Я бы и поныне жила в ПТЗ и пожинала плоды своих идей, наслаждалась бы теплотой провинциального общения и узнавания, но полиция решила иначе. Последние два года меня постоянно прессовали: полиция, пожарная инспекция, ФСБ. Силовики постоянно ходили на наши мероприятия под видом обычных посетителей, но их же всегда видно. Они никогда не здороваются, не смотрят в глаза, сидят в уголке. Потом это дело о дискредитации. Штраф. Будто я самый главный враг государства», - заявила журналистка.



Наталья отметила, что сейчас находится в Стамбуле, позже поедет в Черногорию.



«Всегда на связи. Ваша Наташа», - написала Наталья Ермолина.



Напомним, первое сообщение об отъезде было в прошлом году. Этой зимой Ермолина ненадолго возвращалась в Петрозаводск.