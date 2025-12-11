МОК разрешил юным российским спортсменам вернуться в международный спорт

На прошедшем в Лозанне Олимпийском саммите под председательством президента МОК Томаса Баха было принято важное решение, касающееся российского спорта.

Участники саммита поддержали рекомендацию о том, что доступ юных спортсменов с российским и белорусским паспортом к международным юношеским соревнованиям более не должен быть ограничен. Юные спортсмены смогут выступать под национальным флагом. Новые рекомендации распространяются и на юношеские Игры в Дакаре в 2026 году.

Это решение основано на подтверждённом саммитом фундаментальном праве всех спортсменов на доступ к спорту без политического вмешательства. В заявлении подчёркивается, что спортсмены, особенно молодые, не должны нести ответственность за действия своих правительств.

Санкции в отношении взрослого спорта остаются в силе: действующие с 2023 года рекомендации МОК о нейтральном статусе для взрослых спортсменов продолжают действовать и будут пересматриваться отдельно. Санкции против российских властей сохраняются: государственные чиновники не будут допускаться на международные мероприятия.

Ранее мы рассказывали, что четырём карельским спортсменам присвоено звание «Мастер спорта России».