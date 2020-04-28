Мокрая погода ожидается в среду в Карелии

О погоде на 29 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем – небольшой мокрый снег.



Ветер северный, северо-восточный умеренный.



Ночью будет -1, -3 градуса, днем потеплеет до +5.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет небольшой снег, днем ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +1, -4 градуса, возможны заморозки до -9. Днем потеплеет до +2, +7 градусов.