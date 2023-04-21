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Мокрый барьер в Петрозаводске

Новости. Общество
16:28, 06 Июля 2023
фото: «РКС-Петрозаводск»

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Подрядчик, монтирующий «Мокрый барьер», рассказал о работах на КОС.

Сотрудники ООО «ОКС Групп» дополнительно монтируют систему «Мокрого барьера» у песколовок и приемной камеры на канализационных очистных сооружениях Петрозаводска. В ближайшие дни еще один контур оборудования начнет свою работу.

«Мокрый барьер» – запатентованная технология, основанная на установке магистрали с распылительными форсунками по периметру источника запаха. Его устранение происходит за счет распыления в воздухе специального концентрата органических соединений и эфирных масел.

«На очистных сооружениях есть несколько источников запаха, мы провели подготовительные работы и нашли шесть таких источников. Площадку компостирования мы перекрыли («мокрым барьером») по периметру. В том числе зацепили так называемый минерализатор», – говорит в интервью руководитель направления Александр Саулин.

Работа по устранению запаха – это длительный процесс, настройка «мокрого барьера» состоит из многих нюансов: нужно рассчитать количество форсунок, мощность, дозировку реагента. Все это индивидуально и зависит от многих факторов, например, погодных условий. Корректировка оборудования ведется уже несколько месяцев.

Сейчас работники водоканала и подрядчик рассматривают вариант монтажа линий «Мокрого барьера» также внутри периметра иловых карт. Борьба с запахом будет продолжаться, пока не станет ощутим положительный результат. АО «ПКС-Водоканал» совместно с ООО «ОКС Групп» прикладывают все усилия для того, чтобы сделать влияние работы КОС на ближайшие районы минимальным.

Разрабатываются еще несколько вариантов решения проблемы, например, готовится инвестиционный проект по закрытию первичных отстойников. Подробнее о том, какие работы проводит ООО «ОКС Групп» и какие результаты
ожидаются, смотрите в видеоинтервью с Александром Саулиным

 

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