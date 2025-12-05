Мокрый снег, а потом потепление: карельские синоптики дали прогноз на выходные и начало недели

На предстоящие выходные и начало недели синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с осадками на территории Республики Карелия.

Жителей и гостей региона ждет классическая для начала декабря погода с осадками и колебаниями температуры. Такой прогноз дали в Карельском гидрометцентре.

В субботу, 6 декабря, погоду будет формировать северо-западная периферия антициклона. В большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде снега, мороси и мокрого снега. На севере республики осадки будут более интенсивными из-за влияния фронтального раздела.

В воскресенье атмосферный фронт с Атлантики принесет в южные районы Карелии облачные поля и умеренный снегопад. В дневные часы снег здесь будет переходить в мокрый снег.

8 декабря осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются уже на большей части региона. Метеорологи предупреждают: в южных районах возможно налипание мокрого снега на деревья и линии электропередач, что может создать условия для образования гололедицы и перебоев с энергоснабжением.

Температурный режим в эти три дня будет колебаться. На юго-западе республики столбики термометров покажут слабый плюс, в то время как на севере сохранится морозная погода с температурами от -5 до -9°C. Благодаря этому выпавший снег на некоторое время задержится и сформируется временный снежный покров.

Однако уже в середине следующей недели ситуация изменится. Придет теплый и влажный воздух. Это приведет к повышению температуры до положительных значений и вызовет активное таяние снега, который сохранится, по предварительным оценкам, только в северных районах Карелии.

Автомобилистам и пешеходам в ближайшие дни стоит быть особенно внимательными на дорогах из-за сложных погодных условий, возможной гололедицы и ухудшения видимости во время осадков.