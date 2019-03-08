Мокрый снег, дождь и гололедица придут в субботу в Карелию

О погоде на 9 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В субботу в районах Карелии ожидается облачная погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки. Утром и днем в большинстве районов умеренные, по северным районам местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега. Днем в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью южный, юго-восточный. Днем - южный, юго-западный умеренный, по южным районам местами с порывами сильного.

Температура воздуха ночью: +3, -2 градуса, по северным районам -2, -7 градусов.

Днем: +3, -2 градуса, по северным районам -2, -7 градусов.

В Петрозаводске ожидается облачная погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного.

Температура ночью: 0, +2 градуса. Днем: +1, +3 градуса.