Мокрый снег и тепло ожидается в Карелии в субботу

Прогноз погоды на 26 февраля составили специалисты Гидрометцентра республики.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки ожидаются в виде мокрого снега, снега. На дорогах будет гололедица.

Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем будет колебаться в районе -1, +1°С. Атмосферное давление будет расти.

Облачная с прояснениями погода ожидается и в районах Карелии. В большинстве районов ночью пройдет умеренный, днем небольшой снег, по южным районам мокрый снег. На дорогах также будет гололедица.

Ветер ночью задует юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1°C, на севере до -7°C, днем -4, +1°C.