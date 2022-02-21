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Мокрый снег и тепло ожидается в Карелии в субботу

Новости. Погода
17:00, 25 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Прогноз погоды на 26 февраля составили специалисты Гидрометцентра республики.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки ожидаются в виде мокрого снега, снега. На дорогах будет гололедица.

Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем будет колебаться в районе -1, +1°С.  Атмосферное давление будет расти.

Облачная с прояснениями погода ожидается и в районах Карелии. В большинстве районов ночью пройдет умеренный, днем небольшой снег, по южным районам мокрый снег. На дорогах также будет гололедица.

Ветер ночью задует юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1°C, на севере до -7°C, днем -4, +1°C.

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