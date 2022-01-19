890x80
Реклама
Главврач инфекционной больницы Карелии: «После ковида некоторые люди меняются до неузнаваемости» 10
19.01.2022 15:50
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 2
Сегодня 09:13

Мокрый снег идет на Карелию

Новости. Погода
13:39, 20 Января 2022
фото: © cheltv.ru

Новости партнеров

МЧС предупреждает о надвигающемся на республику снегопаде.

По информации Карельского Гидрометцентра, вечером 20 января и ночью 21 января местами по центральным и южным районам республики ожидается сильный снег, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский районы.

В МЧС Карелии рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования
14.01.2022, 20:27
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 10:47
Ничего лишнего - только деньги
Как изменились социальные выплаты жителям Карелии с 1 января
Жители Карелии с 1 января будут получать новые социальные выплаты, а размер прежних пособий увеличится.
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию
19.01.2022 12:03
«Я только маленький винтик в этом» 40
17.01.2022 17:07
Второй раз не простили 21
14.01.2022 17:00
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:13
Личное мнение
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 2
С приходом «Омикрона» все очень серьезно, наступает главная битва с ковидом, считает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Сохранить Курган для всех горожан 26
18.01.2022 14:46
«Пожары тушили за свой счет - и за обучение заплатите, чай не обеднеете» 11
17.01.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»