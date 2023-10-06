Мокрый снег накроет Карелию в ближайшее время

Дорожная полиция предупредила водителей республики о неблагоприятном прогнозе погоды.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Карелии ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также резкое понижение температуры воздуха вплоть до отрицательных значений.



Госавтоинспекция призывает участников движения быть предельно внимательными при таких погодных условиях.



Владельцам машин пора установить зимние шины, считают в региональной Госавтоинспекции.



Напомним, ранее мы сообщали о сильном шторме на Онего, который смогут увидеть жители Петрозаводска.