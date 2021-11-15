Мокрый снег накроет Карелию в ближайшие часы

МЧС Карелии предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий.

По информации Карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 18 декабря и в первой половине ночи 19 декабря местами, преимущественно по центральным и южным районам республики, ожидается сильный снег, на юго-западе мокрый снег, отложение мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.