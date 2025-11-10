Мокрый снег обещают в Карелии 12 ноября

Карельские синоптики рассказали о погоде на среду

По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 12 ноября, в Петрозаводске будет облачно, ночью с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днём умеренный.

Температура воздуха ночью -1,-3°С, днём +3,+5°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии облачно, на юге ночью с прояснениями. По северным районам снег, мокрый снег, утром и днём местами сильный, на дорогах сложная обстановка. По южным и центральным районам небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя, ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью -1,-6°С, на юго-западе местами до +2°С, днём +2,+7°С, на севере местами до -1°С.