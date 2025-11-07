Мокрый снег обещают в Карелии 9 ноября

Карельские синоптики рассказали о погоде на воскресенье.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 9 ноября, в Петрозаводске будет облачно. Ночью умеренные, днём небольшие осадки в виде дождя, ночью временами с мокрым снегом. Ветер ночью южный, юго-западный, днём западный, северо-западный умеренный, днём порывистый.
Температура воздуха ночью 0, +2°С, днём +5, +7°С. Атмосферное давление будет падать.
В районах Карелии облачно. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью южный, юго-западный, днём западный, северо-западный умеренный, днём местами порывистый.
Температура воздуха ночью -1,+4°С, днём +2,+7°С, на севере до -1°С.