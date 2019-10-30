Мокрый снег обрушится в четверг на Карелию

О погоде на 31 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем снег мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -6, -8 градусов, днем будет 0, -2.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Днем – мокрый, местами сильный снег. Возможно налипание снега. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью похолодает до -3, -8 градусов, на севере до -13. Днем потеплеет до +2, -3 градусов.