Мокрый снег обрушится в четверг на Карелию

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 31 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем снег мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -6, -8 градусов, днем будет 0, -2.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Днем – мокрый, местами сильный снег. Возможно налипание снега. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный умеренный.
Ночью похолодает до -3, -8 градусов, на севере до -13. Днем потеплеет до +2, -3 градусов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.10.2019, 23:31
24.10.2019, 16:35
25.10.2019, 10:56
28.10.2019, 10:06
29.10.2019, 13:24
28.10.2019, 02:46
Аналитика
Сегодня 16:55
Капитал
Хозяева квартир в новостройках могут меньше беспокоиться за своих детей и имущество.
Сегодня 11:55
29.10.2019 16:06
28.10.2019 13:20
Чтиво
28.10.2019 15:47
Без политики
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
28.10.2019 10:58
28.10.2019 02:46
25.10.2019 13:56
Медиа
28.10.2019 13:05
Опрос
Как вы относитесь к цирку с животными?
Комментарии