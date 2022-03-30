Мокрый снег пойдет в Карелии

Синоптики прогнозируют в Карелии снег и мокрый снег в среду, 4 мая.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в среду, 4 мая на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, мокрого снега.

Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, ночью на северо-востоке местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-6º С, днем +2…+7º С.