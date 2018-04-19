Мокрый снег с дождем: в пятницу в Карелии испортится погода

Завтра, 20 апреля, в республике ожидается облачная погода, снег, местами сильный.

По прогнозу синоптиков ЦГМС, в районах Карелии ночью возможны небольшие осадки. Днем на большей части республики пройдет дождь и мокрый снег, местами сильный; на севере снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер ночью северо-восточный, восточный слабый, утром и днем юго-восточный, восточный; на юго-западе днем южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +2, -3, местами до -7 градусов по Цельсию. Днем +1, +6, на юге республики возможно повышение температуры до +10.

В Петрозаводске ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температура ночью +1, -1, а днем +3, +5 градусов.