Мокрый снег с дождем: в пятницу в Карелии испортится погода

По теме
Загрузка...
Завтра, 20 апреля, в республике ожидается облачная погода, снег, местами сильный.
По прогнозу синоптиков ЦГМС, в районах Карелии ночью возможны небольшие осадки. Днем на большей части республики пройдет дождь и мокрый снег, местами сильный; на севере снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер ночью северо-восточный, восточный слабый, утром и днем юго-восточный, восточный; на юго-западе днем южный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +2, -3, местами до -7 градусов по Цельсию. Днем +1, +6, на юге республики возможно повышение температуры до +10.
В Петрозаводске ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Температура ночью +1, -1, а днем +3, +5 градусов.
По теме
Выбор читателей
17.04.2018, 15:13
18.04.2018, 12:25
15.04.2018, 13:13
16.04.2018, 17:06
12.04.2018, 16:45
Аналитика
Сегодня 13:51
Расследование
В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.
18.04.2018 15:16
17.04.2018 12:23
17.04.2018 10:58
16.04.2018 10:45
Чтиво
Сегодня 10:29
Без политики
В Петрозаводске с 21 по 29 апреля пройдёт мультикультурная выставка современного независимого искусства – "Первая ЛАСТОЧКА".
18.04.2018 12:48
17.04.2018 10:04
17.04.2018 08:52
Медиа
17.04.2018 16:51
Опрос
Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?
Комментарии