Мокрый снег серьезно угрожает северным районам Карелии

Неблагоприятное гидрометеорологическое явление ожидается 23 декабря в Карелии.

О неблагоприятном гидрометеорологическом явлении со ссылкой на информацию карельского Гидрометцентра предупредили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

Днем в понедельник, 23 декабря, по северной половине республики местами ожидается налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский и Сегежский округа, а также Калевальский, Кемский и Лоухский районы.

Ранее в МЧС Карелии предупредили о сильном снегопаде, который осложнит обстановку на дорогах.