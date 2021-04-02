Мокрый снег в Карелии не даст забыть о зиме

О погоде на субботу, 3 апреля, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер северо-западный, западный слабый.

Температура ночью составит -2, -7°С, местами может опуститься до -10°С, днем поднимется до +2, +7°С.

В столице республики также ожидается облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый.

Ночью похолодает до -1, -3°С, днем потеплеет до +3, +5°С. Атмосферное давление будет слабо расти.