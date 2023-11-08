Мокрый снег завалит Петрозаводск в понедельник

Синоптики предупредили о сильном снегопаде 13 ноября в карельской столице.
В сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии» рассказали о том, что ждет горожан в ближайшие три дня.
11 числа в республиканской столице ожидается облачная погода, временами дождь. Ветер западный, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +2…+4 градуса.
В воскресенье, 12 ноября, специалисты прогнозируют пасмурную дождливую погоду. Ветер восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем 0…+2 градуса.
13 числа выпадет мокрый снег, его покров достигнет пяти сантиметров. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью -1…+1, днем -1…+1 градус.
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