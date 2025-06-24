Молния ударила в рыбаков на озере в Кемеровской области

В Кемеровской области молния ударила в трех рыбаков, один из них погиб.

Несчастный случай произошел накануне, 15 июля, поздно вечером, сообщил новостной портал NGS42.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам собеседника издания, во вторник вечером около 21 часа мужчины во время грозы отдыхали на берегу озера вблизи поселка Березовая Грива в Новокузнецке. Несмотря на угрозу удара молнии, они оставались на улице, пока разряд не ударил в землю.

- От удара пострадали три человека, один из них, 37-летний житель Осинников, скончался до приезда медиков. Врачи лишь констатировали смерть кузбассовца, — сказал собеседник издания.

Двоим друзьям погибшего была оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает. Оба были в резиновых сапогах.

Двумя днями ранее в Тульской области от удара молнии в воду на пляже ближе к берегу погибли три человека, еще несколько пострадали. Остальных спасли от смертельного разряда резиновые сланцы.