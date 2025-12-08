Молочную продукцию Акционерного общества «Славмо» высоко оценили на Международной выставке «Петерфуд-2025»

27 ноября 2025г в рамках деловой программы выставки «Петерфуд-2025» прошло награждение победителей отраслевых конкурсов для производителей «Инновационный продукт», «Наша марка» и «Выбор сетей».
Традиционные конкурсы для производителей продуктов питания проводятся с 1991 года на крупнейших отраслевых выставках России.
Всего на конкурсы было заявлено 189 продуктов от 81 компании. Победители конкурсов награждены золотыми и серебряными медалями, знаками отличия и почетными дипломами.
Отмечена наградами и продукция нашего карельского производителя Акционерного общества «Славмо», которое предоставило на конкурс «Наша марка» свою молочную продукцию. «Наша Марка» — дегустационный конкурс, где комиссия оценивает продукцию по вкусовым и органолептическим свойствам, отмечает соответствие современным запросам потребителей.
По итогам конкурса Акционерное общество «Славмо» награждено тремя золотыми медалями за молочные продукты — Ряженка, обогащенная бифидобактериями «Бифидок»®, сметана, м. д. ж. 20%, творог с ненарушенной структурой зерна, м. д. ж. 9%, 300г.
Поздравляем коллектив Акционерного общества «Славмо» с высокими наградами, благодарим за профессионализм, слаженную работу и за выдающийся результат.