Молочные продукты, сок и несколько банок тушенки стали добычей молодого жителя Карелии

Костомукшанин залез в продуктовый ларек, но попался полицейским, сообщили в МВД Карелии.

О преступлении в полицию Костомукши сообщила бдительная горожанка. В начале ночи она возвращалась домой и увидела, что в продуктовом киоске разбито стекло. На место прибыла оперативная группа.

Полицейские дождались хозяйку торговой точки и выяснили, что произошла кража. Из киоска пропали молочные продукты, сок, выпечка, несколько банок тушенки и 100 рублей из кассы.

Вскоре полицейские установили подозреваемого, 25-летнего местного жителя. Он сознался в преступлении и выдал большую часть похищенного.

В настоящее время устанавливается точная сумма ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.