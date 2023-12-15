Молодая автоледи на китайской иномарке отправила пешехода в больницу Петрозаводска

Днем 15 числа на подъезде к карельской столице сбили пешехода.
По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, 15 декабря, в 13.30, на седьмом километре подъезда к Петрозаводску 22-летняя водитель автомобиля Kaiyi E5 сбила пешехода.
Мужчина двигался по «зебре».
В результате 59-летний пешеход получил травмы, его госпитализировали.
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