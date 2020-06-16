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Женщина погибла на лесном озере в Карелии

Новости. Происшествия
16:31, 17 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Трагический случай произошел сегодня днем в дачном кооперативе в Пряжинском районе.

Как стало известно "Столице на Онего", в дачном кооперативе "Мичуринец"  сегодня днем погибла 58-летняя женщина.

Ее достали из воды и откачали. Но позже женщина умерла. 

Проходящие мимо дачники увидели на берегу прикрытое чем-то тело и плачущую женщину. Утонувшая была ее подругой.

Напомним, 15 июня в Петрозаводске утонули двое человек: 9-летняя девочка, купавшаяся в Лососинке, и 57-летний мужчина – его тело было найдено в Онежском озере.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-17 16:43:16
Господи, ждали лето, а теперь плакать будут. Зачем столько лет мама дочку пестовала? За что навсегда потеряла?

Гость
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