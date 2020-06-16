Женщина погибла на лесном озере в Карелии

Трагический случай произошел сегодня днем в дачном кооперативе в Пряжинском районе.

Как стало известно "Столице на Онего", в дачном кооперативе "Мичуринец" сегодня днем погибла 58-летняя женщина.

Ее достали из воды и откачали. Но позже женщина умерла.

Проходящие мимо дачники увидели на берегу прикрытое чем-то тело и плачущую женщину. Утонувшая была ее подругой.

Напомним, 15 июня в Петрозаводске утонули двое человек: 9-летняя девочка, купавшаяся в Лососинке, и 57-летний мужчина – его тело было найдено в Онежском озере.