Молодая девушка-водитель устроила на дороге в Карелии ДТП с пострадавшими

В Пряжинском районе перевернулась иномарка, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 11 июня, в 4.45 в Пряжинском районе, на 408 км автодороги "Сортавала", произошло ДТП.

По предварительным данным, 24-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan, не справилась с управлением и допустила съезд в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП травмы получили водитель и 30-летняя пассажирка.