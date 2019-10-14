Молодая художница из Кокшетау разрисовывает стены в подъездах жилых домов

Анна Гавриленко, молодая художница из Кокшетау, стала известна в городе благодаря тому, что людям понравились ее росписи на стенах подъездов.

Мама двух малышей создала настоящую сказку вначале в доме, где она живет, позже ей стали поступать заказы росписи других подъездов, пишет Inform.kz.



Анна Гавриленко рассказала журналистам, что всегда любила рисовать. Ее родители не имели специального образования, но все же у них был талант и они щедро делились им с дочерью. В школе оценили способности девочки и часто привлекали ее к созданию стенгазет. После получения среднего образования Анна поступила на худграф КГУ им. Ш. Уалиханова, где получила специальность. К сожалению, по своему профилю девушка так и не смогла поработать. Однако реализовать потенциал Анна смогла после рождения первого ребенка. Она обратилась в КСК, так как хотела облагородить цветник, ей хотелось сделать жизнь красивее.



Неожиданно ей поступило предложение стать старшей по подъезду – девушка стала наводить порядок на вверенной ей территории. Началось все с почтовых ящиков, которые находились в плачевном состоянии. Для их покраски в КСК выдали фиолетовую краску. Так как найти ей применение было сложно, возникла идея создать оригинальные композиции с полосами, ящерками, одуванчиками. Позже были написаны качающиеся на качелях девушки. Таким образом художница изобразила на картине свою дочь и соседскую девочку.



Анна Гавриленко признается, что ее увлечение оказалось не из дешевых. Во-первых, она использует дорогие акриловые краски, во-вторых, многие рисунки приходится периодически поправлять и восстанавливать, потому что далеко не все жильцы подъезда бережно относятся к декору. Бывает, что размазывают краску, оставляют на стенах грязь от ботинок. Это очень огорчает Анну, она с горечью говорит, что надеялась на более аккуратное отношение со стороны окружающих. Она думала, что эстетика сподвигнет жильцов ценить красоту и быть более цивилизованными, однако этого не случилось. Ей приходится прилагать немало усилий, чтобы сохранять рисунки неповрежденными.



Однако ее увлечение принесло ей и много радости. Так, когда люди из соседних домов узнали о необычном таланте художницы, они стали ее приглашать поработать в их домах. Был даже заказ в частной квартире, где владельцы попросили Анну нарисовать композицию на стене карандашом – позже они самостоятельно завершили отделку с помощью жидких обоев.



Анна надеется, что ее увлечение станет основным заработком, у нее есть идея декорировать детские комнаты, когда младшая дочка немного подрастет.