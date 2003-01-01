Молодая пара из Москвы зарегистрировала брак в Карелии

Управление ЗАГС Республики Карелия отмечает, что все больше пар выбирают регион для «свадебного» туризма.

Молодая пара приехала в Карелию

Молодая пара из Москвы расписалась в Питкяранте. Андрей Гриднев и Ирина Веселова поженились 12 сентября 2025 года. Влюбленные специально приехали из Москвы в Карелию, чтобы заключить брак.

Они объяснили свой выбор просто — молодые люди признались, что влюблены в наши края. Андрей и Ирина неоднократно отдыхали у нас в республике и считают эти места особенными для себя.

В жизни Андрея и Ирины очень много совпадений, и про таких людей можно сказать, что их свела судьба. Они родились в один день — 18 января. Даже знакомство произошло необычно — они устроились на работу в одну компанию в один и тот же день.

— Поздравляем Ирину и Андрея с рождением семьи. Пусть каждый день их совместной жизни будет наполнен любовью, заботой и взаимной поддержкой, — пожелали молодоженам в ЗАГСе.

Напомним, в сентябре ориентировщики из Петрозаводска устроили свадьбу на роликовых лыжах. В Петрозаводске сочетались браком члены сборной России по спортивному ориентированию, мастера спорта Надежда Холманских и Семён Андреев. До этого поженилась другая пара именитых спортсменов — карельский спринтер Андрей Лукин и тренер Елена Дрожилина.