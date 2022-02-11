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Молодая пара на отечественном авто пострадала под грузовиком на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
15:23, 15 Февраля 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В Пряжинском районе произошла авария с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 14 февраля, в 20.40 в Пряжинском районе на 78 км автодороги «Петрозаводск-Суоярви» произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.

По предварительным данным, 31-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo в составе с полуприцепом, при прохождении поворота допустил занос полуприцепа на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114».

В результате ДТП травмированы 24-летний водитель и 21-летняя пассажирка автомашины «ВАЗ».

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