Молодая петрозаводчанка лишилась более полумиллиона рублей после звонков мошенников

Мошенники притворились сотрудниками почты и ФСБ.

22-летняя жительница Петрозаводска стала жертвой крупного мошенничества, потеряв 512 тысяч рублей после звонков аферистов. Об этом сообщили в МВД Карелии.

По данным ведомства, девушке позвонил человек, представившийся сотрудником почты, и сообщил о поступлении на ее имя посылки. Пострадавшая ответила, что ничего не заказывала, но киберпреступник под предлогом проверки данных уговорил ее продиктовать код из SMS-сообщения.

Позже в тот же день петрозаводчанке перезвонили уже из «Центробанка» и сообщили, что она передала код мошенникам, а все ее накопления теперь под угрозой. Затем «сотрудники ФСБ» подтвердили информацию о попытках противоправного списания денег с ее счетов.

Аферисты также сообщили девушке, что преступники пытаются оформить кредит на ее имя, и предложили единственный способ «решить проблему» — взять кредиты самостоятельно и перевести деньги на «безопасные счета». Доверчивая девушка оформила несколько займов и перевела все средства на указанные мошенниками банковские карты.

Обманутая девушка обратилась в полицию только после того, как осознала, что стала жертвой преступления. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.