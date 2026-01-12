Молодая петрозаводчанка потеряла 224 тысяч рублей из-за «ставок на киберспорт»

28-летняя жительница Петрозаводска попалась на уловку аферистов и осталась с долгами.
Девушка думала, что зарабатывает, делая выигрышные ставки. На самом деле все ее деньги оказались в руках мошенников. В МВД рассказали, как это произошло.
По словам потерпевшей, с ней через мессенджер связался мужчина по имени Влад. Он предложил горожанке увеличить доход, делая ставки на киберспорт. Мошенник обещал, что за каждую переведенную сумму рублей она получит двойную прибыль. Требовалось вносить от 2 тысяч до 20 тысяч.
В течение двух недель петрозаводчанка перечисляла деньги на указанные счета. Она брала займы в микрофинансовых организациях, думала расплатиться с прибыли, но никакого дохода она так и не получила.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба».
Ранее мы писали, что аферисты обманули ребенка в онлайн-игре.