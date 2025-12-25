Молодая петрозаводчанка стала жертвой схемы с письмом из налоговой и потеряла крупную сумму

В Петрозаводске 30-летняя горожанка стала жертвой сложной схемы дистанционного мошенничества. Она перевела аферистам все свои сбережения — 485 тысяч рублей.

В полиции рассказали, как действовали мошенники.

Сначала молодой женщине позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей почты. Она сообщила, что на имя горожанки пришло заказное письмо из налоговой службы, но в данных есть ошибка, которую нужно срочно исправить. Под руководством звонившей петрозаводчанка установила на телефон неизвестное приложение. В нем она увидела уведомление о письме с неполными данными.

Затем мошенница отправила молодой женщине ссылку для чата с «техподдержкой». В результате петрозаводчанка попала в «бот сортировочного центра» и стала действовать по указаниям, высланным ей в переписке.

В итог с помощью различных манипуляций, злоумышленники убедили горожанку перевести все ее накопления на чужие счета. Горожанка потеряла 485 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Полиция в очередной раз предупредила, что не нужно сообщать никому персональные данные, пароли и коды из СМС и уж тем более не стоит не переводить деньги по просьбе незнакомцев.

