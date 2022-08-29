Молодая рысь устроила игры с водорослями на озере в Карелии (ВИДЕО)

Камера Костомукшского заповедника запечатлела, как молодая рысь резвится на берегу озера.

«Видеоловушка запечатлела, как молодая рысь играет на берегу озера. В лесу игрушек нет, поэтому приходится подключать фантазию. Для лесной кошки клубок водорослей стал самым интересным предметом: такой непредсказуемый и даже немножечко опасный», — написано в комментарии к видео в паблике Костомукшского заповедника.