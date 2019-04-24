Молодая жена Александра Цекало выложила интимное фото

Дарина Эрвин впервые показала себя в бикини после свадьбы.

Продюсер Александр Цекало полтора месяца назад женился на 27-летней модели, актрисе и художнице Дарине Эрвин. Молодая супруга знаменитого россиянина сегодня отдохнула на пляже Малибу, в Калифорнии, пишет Cosmopolitan.

Дарина искупалась в океане и позагорала. Девушка порадовала поклонников своим снимком. На нем она с улыбкой гуляет в купальнике по безлюдному пляжу.



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"Давайте проведем спокойный день на пляже, стараясь не допустить контакта солнца с нашими телами", – написала в Instagram Эрвин.

Модель с казахскими корнями стала четвертой супругой Цекало. Ради нее Александр развелся с Викторией Галушко, с которой прожил в браке десять лет.