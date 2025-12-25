Молодая женщина и маленький ребенок пострадали в ДТП в Петрозаводске

В Петрозаводске на перекрестке столкнулись две иномарки, травмированы водитель и пассажир одной из них.
25 декабря в 11:10 в Петрозаводске на перекрестке улиц Университетской и Роберта Рождественского столкнулись два легковых автомобиля. В ГАИ рассказали подробности случившегося.
По предварительной информации, 36-летняя водитель автомобиля Chevrolet при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю Ford, который двигался по главной дороге и имел преимущество. В результате произошло столкновение.
В аварии пострадали водитель Chevrolet и ее четырехлетний пассажир. Оба получили травмы. По словам очевидцев, ребенок сидел спереди в кресле.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее мы писали, что на улице Бондарева в Сортавале 52-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил 68-летнюю пенсионерку, а затем скрылся с места ДТП.