Молодая женщина погибла в ДТП в соседнем с Карелией регионе, двое детей пострадали

В субботу, 10 июня, в Мурманской области в ДТП погибла женщина, двое ее маленьких пассажиров попали в больницу, сообщили в Следкоме.

В минувшую субботу, 10 июня, в 15.05, на 1121 километре федеральной трассы «Кола», под Кандалакшей, произошла смертельная авария. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Автоледи 1990 года рождения двигалась на Ford Focus со стороны Мурманска и вылетела в кювет. Автомобиль перевернулся.

Как сообщили в областном Следкоме, женщина погибла. Два пассажира, дети 2016 и 2019 годов рождения, госпитализированы.

Сотрудники Следкома проводят доследственную проверку.