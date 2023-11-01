Молодая женщина погибла в страшном ДТП под Петрозаводском

На Суоярвском шоссе в столкновении двух авто погибла жительница Карелии 1982 года рождения.
Как в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, на Суоярвском шоссе в результате столкновения двух автомобилей погибла женщина 1982 года рождения, жительница Карелии.
Смерть наступила до прибытия экипажа скорой помощи, добавил министр. Напомним, ранее мы сообщали о двух серьезных ДТП в Прионежском районе.
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