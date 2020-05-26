Молодая женщина скончалась в Карелии от пневмонии

За сутки в республике 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали 465 пациентов.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 52 человека.

За минувшие сутки от пневмонии умерла 39-летняя женщина с сопутствующей бронхо-легочной патологией. Тест на COVID -19 отрицательный.

Ранее было зарегистрировано два летальных случая – скончались женщины 87 и 86 лет.