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Молодая женщина скончалась в Карелии от пневмонии

Новости. Происшествия
09:01, 27 Мая 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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За сутки в республике 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали 465 пациентов.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 52 человека.

За минувшие сутки от пневмонии умерла 39-летняя женщина с сопутствующей бронхо-легочной патологией. Тест на COVID -19 отрицательный.

Ранее было зарегистрировано два летальных случая – скончались женщины 87 и 86 лет.

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Комментарии

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Изя
2020-05-27 09:25:42
Да это же просто жуть !!!
52 человека умерло от пневмонии за неполные два месяца .
Здесь уже тюрьма по кому то плачет , за такую мед.помощь :)
Гость
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