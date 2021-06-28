Реклама
Прислать новость
Парфенчиков назвал «юридически безупречными» будущие ограничения для граждан без прививок 18
28.06.2021 15:46
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии 29
28.06.2021 15:20
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
28.06.2021 12:35

Молодая женщина, выпавшая из окна пятого этажа в Петрозаводске, выжила

Новости. Происшествия
10:59, 29 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии 38-летней женщины, которая 28 июня вечером упала с пятого этажа.

Как стало известно "Столице на Онего", 38-летнюю жительницу Петрозаводска, которая 28 июня вечером выпала из окна пятого этажа дома на улице Калинина, доставили в БСМП.

"Сейчас женщина находится в реанимации, состояние тяжелое, в сознании", - сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, что трагедия разыгралась 28 июня в 19.20 в многоэтажке на улице Калинина. Женщина 1983 года рождения выпала из окна пятого этажа и с травмами была госпитализирована.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, медики, полиция и следователи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-29 11:04:15
Кому теперь она будет нужна? Спросил кот. Где версия выпадения из окна?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга

Чтиво

Сегодня 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
Учебный год закончен: пора проверить глаза!
16.06.2021 16:48
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»