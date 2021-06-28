Молодая женщина, выпавшая из окна пятого этажа в Петрозаводске, выжила

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии 38-летней женщины, которая 28 июня вечером упала с пятого этажа.

Как стало известно "Столице на Онего", 38-летнюю жительницу Петрозаводска, которая 28 июня вечером выпала из окна пятого этажа дома на улице Калинина, доставили в БСМП.

"Сейчас женщина находится в реанимации, состояние тяжелое, в сознании", - сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, что трагедия разыгралась 28 июня в 19.20 в многоэтажке на улице Калинина. Женщина 1983 года рождения выпала из окна пятого этажа и с травмами была госпитализирована.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, медики, полиция и следователи.