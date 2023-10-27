Молодая женщина за рулем иномарки оказалась в кювете

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Водитель неправильно выбрала скорость.

О дорожной аварии в Лахденпохском районе рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло во вторник, 31 октября, около 12.00, вблизи поселка Куркиек.

По предварительным данным, водитель Kia неправильно выбрал скорость и съехал в кювет.

В результате дорожной аварии 30-летняя женщина-водитель получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка.