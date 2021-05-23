Молодая жительница Карелии взяла для мошенников кредит на 400 тысяч рублей

В Пудоже 35-летняя горожанка думала, что участвует в операции по поимке мошенников, но в итоге помогла самим преступникам, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что утром на ее мобильный телефон поступил звонок. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на имя пудожанки мошенники пытаются оформить кредит. По его словам, для того, чтобы предотвратить потерю денег, ей следует самостоятельно получить их в банке, а затем перевести на безопасные счета. Якобы после этого обязательства перед банком будут погашены досрочно. При этом ей порекомендовали не общаться с работниками настоящего банковского отделения, объясняя это участием в операции правоохранителей по поимке мошенников.

Пудожанка оформила кредит в размере 400 тысяч рублей, а затем по совету псевдобанкира обналичила всю сумму и несколькими платежами перевести их на продиктованные им номера банковских карт.

Завершив последнюю операцию, пудожанка направилась домой и только там поняла, что попалась на мошеннические уловки. Женщина обратилась в полицию, по статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии просит никогда не переводить денег по указанию неизвестных лиц на номера телефонов, банковских карт, электронных кошельков. Не следует оформлять кредитные обязательства под влиянием телефонных собеседников, которые могут выдавать себя за представителей банков, правоохранительных органов или государственных учреждений. Проверять информацию о состоянии счета необходимо самостоятельно в отделении банка или по официальным телефонам кредитной организации.