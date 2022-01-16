Молодая жительница Ленобласти за попытку продать наркотики в Карелии получила условный срок и штраф

В Лахденпохском районе Карелии осудили 26-летнюю жительницу Ленобласти, пытавшуюся сбыть наркотики в крупном размере.

Как сообщается в Лахденпохском районном суде, 11 января осуждена 26-летняя жительница Ленобласти за покушение на сбыт наркотиков.

С учетом полного признания вины, совокупности смягчающих вину обстоятельств, в том числе оказание содействия правоохранительным органам в изобличении иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, ранее не судимой молодой женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тысяч рублей.