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Молодая жительница Петрозаводска, не подумав, перевела мошенникам почти 2 млн рублей

Новости. Криминал
12:07, 06 Сентября 2020
фото: https://pixabay.com/
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В Петрозаводске 28-летняя девушка выполнила все просьбы телефонных мошенников и перевела на их счета 1,8 млн рублей, а они ей на память оставили невыплаченный кредит, сообщили в МВД Карелии.

В УМВД России по Петрозаводску возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в котором пострадала 28-летняя петрозаводчанка.

По словам заявительницы, она закончила рабочую смену и возвращалась домой, когда на мобильный телефон поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с её счета произошло списание денежных средств. Якобы для того, чтобы остановить несанкционированную операцию, необходимо было снять деньги со счета и через терминал перевести их на "безопасные счета".

Действуя по указанию неизвестного, женщина отправилась в отделение банка. Там она, не уточняя информацию у операционистов, действовала исключительно по подсказке телефонного собеседника. Обналичив без малого 790 000 рублей, петрозаводчанка перевела их через банкомат на "резервный" счёт, будто бы открытый дистанционно специально для неё.

По словам лже-менджера банка реквизиты этого счета ей собирались сообщить позднее, после того, как деньги будут находиться в безопасности. К слову, эта информация так и не поступила. При этом, немного погодя с ней вновь связались по телефону "из службы безопасности". На этот раз уведомили, что уже в ином банке мошенники оформили на ее имя кредит в размере миллиона рублей.

Клиентка нескольких банков, действительно, получала предложение о предварительном одобрении кредита на такую сумму. Но пользоваться им не собиралась. Тем не менее, злоумышленники, создавшие иллюзию звонка из настоящего кредитного учреждения, вынудили назвать данные другой карты и коды из смс. Таким образом, они от имени петрозаводчанки оформили кредит, а затем убедили ее обналичить этот миллион рублей и перевести деньги на посторонние ресурсы.

Не понимая последствий своих действий, петрозаводчанка отправилась в отделение того самого другого банка, где выполнила все озвученные требования. Таким образом, за несколько часов молодая женщина перевела мошенникам почти 1 800 000 рублей, из них большая часть - моментально подтвержденный кредит, по которому ей придется выплачивать проценты.

Осознание того, что общение происходило с криминалом, наступило после того, как гражданка не дождалась данных о номере нового "резервного"» счета. Она обратилась в полицию.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 стать 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Полиция Карелии напоминает. Никогда не сообщайте посторонним реквизиты карты и коды из смс-сообщений. Никогда не переводите денежные средства под руководством неизвестных вам лиц. Помните, что финансовые организации не предлагают открывать какие-либо резервные счета и действия по защите карт предпринимают сами. Уточняйте информацию о состоянии счета самостоятельно в отделении банка или по официальным каналам связи.

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